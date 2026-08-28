Gjykata në Hagë dënon me burgim të përjetshëm shtetasin holandez të lindur në Ruandë për gjenocidin e vitit 1994

Një gjykatë në Hagë e ka dënuar Eugene N. me burgim të përjetshëm për rolin e tij në gjenocidin në Ruandë në vitin 1994, sipas raportimeve të medias të premten, transmeton Anadolu.
Gjykata vendosi që shtetasi holandez 66-vjeçar i lindur në Ruandë ishte fajtor për krime lufte dhe gjenocid, raportoi transmetuesi holandez NOS.
Gjykata zbuloi se N. mori pjesë në një sulm ndaj dy komuniteteve të banuara kryesisht nga Tutsi dhe ishte i përfshirë në masakrën e rreth 3.000 personave.
Sipas vendimit, sendet e viktimave u plaçkitën dhe shtëpitë e tyre u dogjën ndërsa thirreshin slogane të tilla si “ne do t’i shfarosim të gjithë”.
Midis 5.000 dhe 7.000 Tutsi më pas kërkuan strehim në një stadium, duke besuar se do të ishin të sigurt atje. N. ndihmoi në parandalimin e arratisjes së tyre, sipas gjykatës.
Tutsit që strehoheshin në stadium u qëlluan me armë dhe u goditën me gurë atë ditë.
Gjykata e Hagës gjithashtu e gjeti të provuar se N. ishte midis atyre që hodhën granata në turmë. Sipas gjykatësit, nuk mund të provohej që N. kishte nxitur të tjerët të kryenin gjenocid. Megjithatë, ai u dënua për kontributin e tij në masakra.