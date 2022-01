Gjykata në Mianmar shton pesë akuza të reja kundër Aung San Suu Kyi

Udhëheqësja civile e rrëzuar e Mianmarit, Aung San Suu Kyi, po përballet me 160 vjet burg, pasi një gjykatë shtoi pesë akuza të reja kundër saj.

Laureatja e Nobelit ka qenë në arrest shtëpiak që nga 1 shkurti 2021, disa orë para se ushtria të rrëzonte liderët e zgjedhur dhe të merrte pushtetin.

Ajo tashmë është dënuar me gjashtë vjet burg, pasi gjykata e shpalli fajtore për pesë kallëzime penale.

Ajo ende përballet me gjashtë akuza të tjera, plus pesë të rejat. Dhjetë prej tyre dënohen me deri në 15 vjet burg secila.

76-vjeçarja u shpall fajtore për import të paligjshëm të radiove, shkelje të kufizimeve të koronavirusit dhe nxitje të trazirave, pasi i shkroi komunitetit ndërkombëtar, duke i kërkuar që të mos e njohë qeverinë ushtarake.

Suu Kyi ka hedhur poshtë të gjitha akuzat, raporton DW.

Myanmar ka qenë në trazira politike që nga grushti ushtarak i shtetit në shkurt të vitit 2021.

Që atëherë, ushtria ka pasur vështirësi në shtypjen e protestave popullore si dhe rezistencën e armatosur kundër sundimit të saj. /klankosova