Gjykata siriane shqipton dënime me vdekje dhe burgim për dhunën në rajonin bregdetar në vitin 2025

Një gjykatë penale ushtarake siriane në qytetin verior të Halepit ka dënuar një të pandehur me vdekje, një tjetër me burgim të përjetshëm dhe një të tretë me 20 vjet burg për dhunën vdekjeprurëse në rajonin bregdetar në vitin 2025, transmeton Anadolu.
I pandehuri i katërt u shpall i pafajshëm. Televizioni shtetëror Alikhbariah transmetoi seancën nga Pallati i Drejtësisë në Halep.
Gjykatësi Zakaria Bakkar, kryetar i Gjykatës Penale Ushtarake, drejtoi seancën e shqiptimit të dënimeve në prani të autoriteteve gjyqësore.
Sipas televizionit, vendimet përfshinin katër nga shtatë të pandehurit ndërsa aktgjykimet për tre të tjerët pritet të shpallen në një datë të mëvonshme.
Gjyqet publike për rastin e dhunës në rajonin bregdetar filluan në Pallatin e Drejtësisë në Halep më 18 nëntor 2025.
Në atë kohë, 14 të pandehur dolën para gjykatës. Shtatë prej tyre u përballën me akuza që përfshinin nxitjen e përçarjeve sektare, vjedhjen dhe sulmet ndaj pjesëtarëve të forcave të sigurisë dhe ushtrisë ndërsa shtatë të tjerët u përballën me akuza për vjedhje dhe vrasje.
Rajoni bregdetar, veçanërisht provincat Latakia dhe Tartus, u përfshi nga dhuna vdekjeprurëse në mars të vitit 2025, e cila la mijëra civilë dhe pjesëtarë të forcave ushtarake të vrarë ose të plagosur dhe nxiti nisjen e procedurave gjyqësore si dhe të hetimeve vendore dhe ndërkombëtare.