Gjykata Supreme Ruse shpall Fondacionin Kundër Korrupsionit të Navalny-t “organizatë terroriste”

Gjykata Supreme e Rusisë miratoi një kërkesë ligjore të paraqitur nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe shpalli Fondacionin Kundër Korrupsionit (FBK) të figurës së ndjerë të opozitës Alexei Navalny si “organizatë terroriste”, transmeton Anadolu.
Procedimet gjyqësore u zhvilluan me dyer të mbyllura dhe vendimi u publikua nga shërbimi për media i gjykatës.
“Gjykata shpall korporatën jofitimprurëse amerikane Kundër Korrupsionit Foundation, Inc. (ACF, ACF International, Kundër Korrupsionit Foundation, Inc.) organizatë terroriste”, tha gjykata.
Në vitin 2021, Gjykata e Qytetit të Moskës kishte shpallur tashmë Fondacionin Kundër Korrupsionit dhe Fondin për Mbrojtjen e të Drejtave Civile (ACF dhe CRPF), si dhe lëvizjen qytetare “Selia Qendrore e Navalny-t”, si “organizata ekstremiste”, duke miratuar një kërkesë ligjore të paraqitur nga Zyra e prokurorit të qytetit.
Gjykata urdhëroi likuidimin e të dy fondacioneve dhe ndërprerjen e aktiviteteve të tyre. Padia e Prokurorisë kishte pohuar se të gjitha këto subjekte ishin të angazhuara në krijimin e kushteve për destabilizimin e situatave sociale dhe socio-politike në Rusi.
Sipas dokumentit, qëllimet e tyre praktike përfshijnë “krijimin e kushteve për ndryshimin e rendit kushtetues, përfshirë edhe përmes një revolucioni me ngjyra”.
Fondacioni Kundër Korrupsionit u themelua nga Navalny, i cili vdiq në burg në vitin 2024.