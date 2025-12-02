Gjykatësi do të hetojë zjarret në Hong Kong ku si pasojë humbën jetën 151 persona

Shefi ekzekutiv i Hong Kongut, John Lee tha sot se një komision i pavarur i udhëhequr nga një gjyqtar do të hetojë zjarrin vdekjeprurës, i cili la të paktën 151 të vdekur, transmeton Anadolu.
“Ndërsa hetimet penale dhe të zjarrit po vazhdojnë vazhdimisht, unë do të krijoj komision të pavarur për të kryer shqyrtim gjithëpërfshirës dhe të thelluar të sistemit të punimeve të ndërtimit dhe për të parandaluar tragjedi të ngjashme në të ardhmen”, tha Lee në një konferencë për mediat.
“Për të siguruar pavarësinë dhe besueshmërinë e komisionit do të ftoj një gjyqtar për të udhëhequr punën e tij”, theksoi Lee. Ai shtoi se gjetjet e komisionit do të bëhen publike.
Hetimi vjen pasi Hong Kongu pa zjarrin më të rëndë në dekada javën e kaluar në zonën Wang Fuk Court të Tai Po, i cili vazhdoi për 43 orë, përfshirë shtatë blloqe banimi dhe mbi 1.900 apartamente.
Zjarri u përhap me shpejtësi për shkak të skelave prej bambuje të instaluara në pjesën e jashtme për punime rinovimi. Autoritetet e Hong Kongut thanë të hënën se “rrjetat nën standard” të përdorura në blloqet e banimit mund të kenë kontribuar në flakët e fundit vdekjeprurëse.
Kompleksi përbëhet nga tetë kulla me një popullsi të vlerësuar prej mbi 4.000 banorësh. Të paktën 151 persona humbën jetën nga zjarri, thanë zyrtarët.
Sipas një raporti nga e përditshmja “South China Morning Post” 39 persona ende llogariten të zhdukur. Deri më tani, autoritetet kanë arrestuar 14 persona, përfshirë kontraktorin kryesor, një konsulent inxhinierie dhe një nënkontraktor nga kompania e skelave.