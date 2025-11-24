Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndan në Gaza vakte të ngrohta ushqimi për 35.000 njerëz çdo ditë

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka rritur kapacitetin e saj të përditshëm të vakteve të ngrohta me ushqim në kuzhinat e saj në Qytetin e Gazës dhe Deir al-Balah në 35.000, raporton Anadolu.
Sipas një deklarate nga Gjysmëhëna e Kuqe Turke, ndihma humanitare e dërguar nga Anija e Mirësisë e Gjysmëhënës së Kuqe ka hyrë në Gaza dhe ka filluar t’u shpërndahet atyre që kanë nevojë, pavarësisht kufizimeve në pikat kufitare.
Në këtë kuadër, kapaciteti i përditshëm i vakteve të ngrohta në kuzhinat e Gjysmëhënës së Kuqe në Qytetin e Gazës dhe Deir al-Balah është rritur në 35.000.
Pavarësisht kufizimeve në Pikën Kufitare të Rafah, një pjesë e konsiderueshme e ndihmës ka arritur në Gaza, ndërsa ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe vazhdojnë të mbështesin ata që kanë nevojë në terren.
Përmbajtja e lartë e proteinave të këtyre vakteve kontribuon ndjeshëm në përmbushjen e nevojave themelore ushqimore në zonat që përjetojnë kequshqyerje të përhapur.
Ky shërbim, i ofruar në zonat ku qasja në ushqim është kritike, është veçanërisht jetik për familjet e zhvendosura, të moshuarit dhe fëmijët.