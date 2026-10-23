Kompania GM Defense ka prezantuar një kamion të ri ushtarak pa kabinë dhe pa drejtues, të bazuar në platformën e Chevrolet Silverado 3500HD.
Automjeti është projektuar për të transportuar furnizime, për të evakuuar ushtarët e plagosur dhe për të mbështetur operacionet ushtarake në zona të rrezikshme.
Sipas kompanisë, kamioni mund të bartë deri në 3.600 kilogramë ngarkesë.
Ai disponon gjithashtu një sistem energjie me kapacitet prej 102 kWh, i cili mund të furnizojë pajisje të ndryshme.
Ndryshe nga automjetet plotësisht elektrike, modeli përdor një motor me djegie të brendshme që ndihmon në karikimin e baterisë përmes një sistemi të posaçëm.
Kjo teknologji synon të mundësojë furnizimin me energji të pajisjeve dhe funksionimin më të qetë gjatë misioneve ushtarake.
GM Defense planifikon të zhvillojë testimet funksionale të automjetit gjatë vitit 2027.
Projekti synon të plotësojë nevojat e ushtrisë për mjete autonome që mund të kryejnë detyra logjistike në kushte të vështira.