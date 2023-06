GM investon mbi 2 miliardë dollarë në impiantet për veturat me motor me djegie

General Motors njoftoi këtë javë se planifikon të investojë më shumë se 500 milionë dollarë në fabrikën e saj të montimit në Arlington, Teksas, për t’u përgatitur për prodhimin e SUV-ve të ardhshëm me motor me djegie të brendshme.

Kjo e sjell shumën totale të investimeve të reja të planifikuara të GM për teknologjinë e ardhshme të motorëve me djegie dhe veturat e gjeneratës së ardhshme në mbi 2 miliardë dollarë. Në fillim të këtij muaji, GM njoftoi se do të investonte 1 miliard dollarë në fabrikat e saj në Miçigan për kamionçinat e rënda me motorë me djegie.

Kjo pason njoftimin që gjiganti amerikan e bëri në janar për një investim prej 854 milionë dollarësh në gjeneratën e ardhshme të motorit të saj V8. Që nga viti 2013, GM ka investuar mbi 31 miliardë dollarë në fabrikat e saj të prodhimit dhe shpërndarjes së pjesëve në SHBA, raporton Motor 1.

Në total, këto investime forcojnë operacionet e prodhimit të GM në SHBA, duke përfshirë më shumë se 50 impiante montimi, stampimi, komponentësh si dhe qendra të shpërndarjes së pjesëve në mbarë vendin. Tutje investimi gjithashtu thekson angazhimin e kompanisë për të vazhduar t’u ofrojë klientëve një portfolio të gjerë të veturave me motor me djegie për vite me radhë.

“Sot ne po bëjmë publike planet për një investim të rëndësishëm në Arlington për të forcuar biznesin tonë lider në industri të SUV-ve me madhësi të plotë”, deklaroi Gerald Johnson, nënkryetar ekzekutiv i Prodhimit Global dhe Qëndrueshmërisë.

“Përgatitja e fabrikës për të prodhuar SUV-të e ardhshme me motor me djegie të brendshme me madhësi të plotë pasqyron angazhimin tonë ndaj klientëve tanë të çmuar dhe përpjekjet e punonjësve të përkushtuar të Arlingtonit Assembly , të cilët kanë thyer rekorde prodhimi këtë vit”, shtoi ai.