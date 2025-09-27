GM tërheq më shumë se 23,000 Corvette për shkak të një problemi me rrjedhje karburanti që mund të shkaktojë zjarr

General Motors ka njoftuar tërheqjen e mbi 23,000 automjeteve Chevrolet Corvette për shkak të një problemi me rrjedhjen e karburantit që mund të shkaktojë zjarr.
Problemi ndodh gjatë mbushjes, kur karburanti i tepërt mund të derdhet në hapësirën e tubit të karburantit dhe të arrijë një burim ndezjeje.
Ky rrezik është veçanërisht i lartë në modelet me kombinimin radiator/fan të majtë, ku hapësira e mbushjes është mbi sipërfaqen e radiatorit.
GM ka lidhur problemin me katër raste të dyshuara të zjarreve, përfshirë dy që përfshinin gabime të pompës në stacionin e karburantit.
Tërheqja e automjeteve përfshin modelet Corvette të viteve 2023 deri 2026, ndërsa vetëm 0.1% e automjeteve janë prekur aktualisht.