Goditja në tru po prek gjithnjë e më shumë të rinjtë, rastet janë rritur me 83 për qind në gati tri dekada

Goditja në tru nuk prek vetëm të moshuarit.
Një studim amerikan, i publikuar në revistën shkencore Neurology, tregon se rastet te personat e moshës 20 deri në 54 vjeç janë rritur ndjeshëm gjatë periudhës 1993–2020.
Studiuesit nga Universiteti i Cincinnati-t analizuan të dhënat në rajonin e Cincinnati-t të Madh dhe në Kentucky-n Verior, ku u regjistruan 2.076 raste të para të goditjes në tru te të rriturit e rinj. Shkalla e rasteve u rrit nga 33,9 në 62,2 për 100.000 persona në vit, një rritje prej rreth 83%.
Rritja u vu re kryesisht te goditjet ishemike, të cilat ndodhin kur një enë gjaku që furnizon trurin bllokohet. Ndërkohë, nuk u regjistrua një rritje e ngjashme e rasteve të shkaktuara nga gjakderdhja në tru ose përreth tij.
Studiuesit vunë re gjithashtu se te pacientët e rinj me goditje në tru ishin bërë më të shpeshta disa probleme shëndetësore, përfshirë presionin e lartë të gjakut, diabetin dhe fibrilacionin atrial.
Edhe raportimi i përdorimit të substancave u rrit nga 4,6% në 40,2%, ku një pjesë e madhe e ndryshimit lidhej me përdorimin e marihuanës.
Megjithatë, studimi nuk mund të përcaktojë nëse këta faktorë e shkaktuan rritjen e rasteve, pasi përfshinte vetëm një rajon të SHBA-së dhe nuk kishte të dhëna të krahasueshme për personat që nuk pësuan goditje në tru.
Një tjetër gjetje ishte ulja e vdekshmërisë brenda 30 ditëve nga goditja në tru, nga 11,7% në 9,4%.
Kjo nënkupton se më shumë pacientë mbijetojnë, por disa mund të përballen me pasoja afatgjata, si vështirësi në lëvizje, të folur ose kujtesë. Studiuesit theksojnë rëndësinë e identifikimit dhe trajtimit të hershëm të faktorëve të rrezikut.