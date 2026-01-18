Gonxhja: Mbi 12,4 milionë turistë vizituan Shqipërinë në vitin 2025

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, Blendi Gonxhja ndau sot statistikat e zhvillimit të turizmit dhe kulturës për vitin 2025, që dëshmojnë rritjen e interesit për Shqipërinë.
Gonxhja u shpreh se këto statistika reflektojnë ndikimin e politikave të ndjekura, investimeve të realizuara dhe bashkëpunimit mes institucioneve qendrore e vendore.
Konkretisht në vitin 2025 Shqipërinë e vizituan mbi 12,4 milionë vizitorë të huaj, ose rreth 770 mijë më shumë krahasuar me vitin 2024.
Vetëm nga Kosova, numri i vizitorëve shënoi rritje me 5,3 për qind krahasuar me vitin 2024.
Të ardhurat nga turizmi për 9-mujorin 2025 arritën në 4,4 miliardë euro, ose një rritje prej 14,5 për qind.
Po ashtu, sitet e trashëgimisë kulturore u vizituan nga mbi 1,5 milionë vizitorë, duke shënuar rritje të të ardhurave me 30,63 për qind krahasuar me vitin 2024.
“Këto të dhëna dëshmojnë jo vetëm rritjen e interesit për Shqipërinë si destinacion, por edhe përmirësimin gradual të standardeve, shërbimeve dhe ofertës kulturore në të gjithë territorin”, u shpreh Gonxhja.
Njëkohësisht, Ministri theksoi se “ato na vendosin përpara nevojës për planifikim më të kujdesshëm, menaxhim të qëndrueshëm dhe orientim strategjik, në mënyrë që ky zhvillim të përkthehet në përfitime afatgjata për komunitetet, ekonominë dhe imazhin ndërkombëtar të vendit”.