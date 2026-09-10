Google do të investojë 15 miliardë dollarë në infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe do të blejë energji bërthamore në Finlandë

Google e Alphabet do të investojë të paktën 13 miliardë euro (15.1 miliardë dollarë) në infrastrukturën e inteligjencës artificiale në Finlandë gjatë dy viteve të ardhshme dhe ka nënshkruar kontratën e saj të parë për energji bërthamore jashtë SHBA-së, tha të mërkurën.
Marrëveshja finlandeze përfshin një marrëveshje blerjeje 22-vjeçare për deri në 50% të prodhimit të energjisë së njërit prej dy centraleve bërthamore të Finlandës.
Energjia bërthamore, si një burim i sasive të mëdha të energjisë me karbon të ulët, është një nga atraksionet që ofron Finlanda.
Lajmi vjen pasi kompani përfshirë Microsoft dhe pronari i TikTok, ByteDance, si dhe Google kërkojnë vende për qendra të të dhënave, duke mbajtur nën kontroll kostot e energjisë dhe duke përmbushur objektivat klimatike.
“Kjo është marrëveshja e parë e Google për energjinë bërthamore jashtë Shteteve të Bashkuara dhe ne mendojmë se është një gur themeli vërtet i rëndësishëm për gjithçka që po bëjmë këtu”, u tha gazetarëve në Helsinki, Drejtoresha Kryesore e Investimeve e kompanisë amerikane, Ruth Porat.
Fortum dhe Google do të eksplorojnë gjithashtu zhvillimin e energjisë së re bërthamore dhe të rinovueshme në Finlandë, thanë kompanitë.