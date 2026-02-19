Google po zhvillon teknologji zhbllokimi me anë të fytyrës në të njëjtin nivel me iPhone Face ID për familjen Pixel 11

Thuhet se Google po zhvillon teknologji më të mirë të zhbllokimit me fytyrë si për familjen Pixel 11 ashtu edhe për Chromebook-ët e ardhshëm.
Kjo përpjekje është koduar në mënyrë të brendshme si Project Toscana. Sipas dikujt që dyshohet se e ka testuar, do të funksionojë pa ndonjë sensor shtesë të dukshëm në telefonat Pixel.
Nuk është e qartë nëse po përdor rreze infra të kuqe siç bëjnë iPhone-ët, por nëse po, atëherë pjesët IR janë të fshehura nën ekran (dhe thuhet se Apple po ndjek të njëjtën rrugë për iPhone 18 Pro dhe Pro Max).
Pra, në thelb gjithçka duket njësoj si në një Pixel 10, por, e rëndësishmja, zhbllokimi me fytyrë funksionon po aq mirë në ndriçim të ulët ambienti sa edhe në dritën e ditës.
U përfol se Google po sillte zhbllokimin me fytyrë të bazuar në IR në familjen Pixel 11 vitin e kaluar, dhe duket se kjo është e gjitha.
Por kompania, çuditërisht, po zhvillon të njëjtën teknologji edhe për Chromebook-ët, ose të paktën po e teston atë në disa.
Burimi i këtij raporti pretendon se teknologjia e re e Google funksionon po aq shpejt sa Face ID e Apple në iPhone, gjë që është padyshim një lajm i mirë.
Sigurisht, ndryshe nga iPhone-t, Pixel-ët kanë edhe një skaner të gjurmëve të gishtave, por të kesh një alternativë me cilësi të lartë ndaj zhbllokimit në atë mënyrë, dhe një që funksionon pavarësisht nga ndriçimi i ambientit përreth, është padyshim e mirëpritur.