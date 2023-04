Greqi: Po hetohen 21 vdekje dhe 1600 raportime për efekte anësore nga vaksinat kundër COVID-19

Më shumë se 1600 raportime për efekte anësore dhe 21 vdekje janë duke u hetuar nga autoritetet shëndetësore si të lidhura me vaksinimin kundër koronavirusit. Lajmin e ka bërë me dije për mediat greke E.O.F. Raporti përmban një total të raportimeve të lidhura për ngjarjet e supozuara të padëshiruara që janë dorëzuar në EOF në vitin 2022 me karton të verdhë.

Për vitin 2022, nga gjithsej 1633 raportime, 1344 janë deklaruar të rënda, ndërsa 40% kanë të bëjnë me moshat 30-49 vjeç. 6 nga 10 raporte të tjera të efekteve anësore janë shfaqur tek gratë. Gjithashtu në vitin 2022 janë raportuar 21 raste vdekjeje.

Sipas të dhënave: -2 nga këto raporte u vlerësuan se kishin një lidhje të mundshme me vaksinimin (e mundur), 1 me Comirnaty (Pfizer) dhe 1 me Vaxzevria (AstraZeneca). Ndërsa efektet anësore serioze kanë lidhje me çrregullimet e sistemit nervor dhe muskulor. /dosja