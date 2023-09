Greqi, zjarret pyjore vazhdojnë prej 16 ditësh

Zjarret pyjore që shpërthyen në rajonin Evros të Greqisë nuk janë vënë ende nën kontroll edhe në ditën e 16-të, transmeton Anadolu.

Fshati Lefkimi është evakuuar për shkak të zjarreve që vazhdojnë në zonën pyjore pranë Lefkimit dhe Provatonas.

Sipas të dhënave të Zyrës së Menaxhimit të Emergjencave Copernicus të Bashkimit Evropian (BE), në rajonin Evros që përfshin edhe zonën Aleksandropoli, sipërfaqja e djegur ka tejkaluar 935 mijë dynymë.

Ministri për krizën klimatike dhe mbrojtjen civile, Vasilis Kikilias paralajmëroi bashkitë të jenë të gatshme ndaj rrezikut së përmbytjeve pasi sipas parashikimeve të Zyrës së Meteorologjisë së Greqisë javën e ardhshme priten reshje në të gjithë vendin.

Për shkak se mundësia është e lartë për përmbytje në rajonet ku janë djegur sipërfaqet pyjore, ministri Kikilias kërkoi të rriten masat veçanërisht në këto rajone.

For 15 days Evros is burning 🔥. #Greece is under consistent attack, arsonists are burning Greece.

The fire is reaching a military base ! pic.twitter.com/vKsnkrTFoe

— Info Warrior (@InfoWarriorNews) September 2, 2023