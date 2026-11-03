Greqia nënshkruan marrëveshje për tre avionë transportues ushtarakë KC-390, me mundësi për tre të tjerë

Prodhuesi brazilian Embraer ka bërë të ditur Greqia ka nënshkruar një marrëveshje për blerjen e tre avionëve transportues ushtarakë KC-390 Millennium, me mundësi për blerjen e tre të tjerëve, përmes një marrëveshjeje ndërqeveritare me Portugalinë, transmeton Anadolu.
Embraer tha se Athina pritet ta pranojë avionin e parë në vitin 2027, duke forcuar kapacitetet e saj të transportit ajror dhe furnizimit me karburant në ajër.
Sipas prodhuesit brazilian, blerja do të përmirësojë gjithashtu ndërveprueshmërinë me aleatët e NATO-s dhe do të krijojë mundësi për bashkëpunim në fushat e trajnimit, mbështetjes dhe logjistikës në të gjithë Evropën.
“Jemi të nderuar nga vendimi i Greqisë për të blerë KC-390 Millennium. Kjo zgjedhje thekson besimin që anëtarët kryesorë të NATO-s kanë te avionët tanë”, tha Bosco Da Costa Junior, president dhe drejtor ekzekutiv i Embraer Defense & Security.
Kompania tha se Greqia bëhet vendi i shtatë evropian që përzgjedh këtë avion, duke iu bashkuar Portugalisë, Hungarisë, Holandës, Austrisë, Republikës Çeke dhe Suedisë.
Sipas Embraer, KC-390 mund të transportojë një ngarkesë prej 26 tonësh dhe të kryejë misione që përfshijnë transportin e trupave dhe ngarkesave, evakuimin mjekësor, kërkim-shpëtimin, shuarjen e zjarreve dhe operacionet humanitare.
Avioni mund të operojë nga pista të përkohshme ose të paasfaltuara dhe, kur pajiset me sisteme të furnizimit me karburant në ajër, mund të funksionojë si cisternë furnizuese dhe si avion pritës i karburantit, tha prodhuesi.
Kompania nuk bëri të ditur vlerën e kontratës.