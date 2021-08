Greqia vendos masa të reja anti-Covid në shtator. Zonat ku ka patur bllokim janë më të stabilizuarat

Greqia ka regjistruar një numër të lartë të rasteve me Covid, gjatë ditëve të fundit.

Rastet ditore variojnë nga 3,000-3,500 ditët e fundit, ndërsa fakti që diagnozat pozitive po zvogëlohen në zonat ku është vendosur një mini bllokim shkakton optimizëm, shkruan Protothema.

Gushti po përfundon dhe vëmendja e autoriteteve shëndetësore po kthehet gradualisht në shtator dhe vendimet priten të merren në varësi të situatës.

Në 13 shtator priten të hyjnë në fuqi masat e reja anti-Covid.

Deri më tani 50% e popullsisë nuk është pavaksinuar. Sipas zëdhënësit të qeverisë, Giannis Oikonomou, masat do të ndryshojnë në varësi të shkallës së vaksinimeve, dhe fokusi tani do të jenë mësuesit ose forcat e sigurisë.

Masat e reja që do të vendosen në shtator:

Kujtojmë se për të pavaksinuarit nuk do të ketë teste falas dhe duke filluar nga 1 shtatori, të punësurit në sektorin e shëndetësisë nuk do të pranohen në punë nëse nuk paraqesin certifikatën e vaksinimit.

Ministri i shëndetësisë ka deklaruar se të pavaksinuarit nuk do të lejon të hyjnë në klinika shtetërore.

Nëpunësit e sektorit publik dhe privat do të deklarojnë në aplikacionin elektronik covid free app të qeverisë greke një herë në javë rezultatin e rapid test, që do të mbulojnë me shpenzimet e tyre.

Kostoja e testit do të jetë 10 euro në klinikat private të vendit.

Të punësuarit në sektorin e arsimit, turizmit, teatër dhe studentët do të bëjnë dy rapid test në javë, me shpenzimet e tyre.

Për nxënësit deri në moshën 18 vjeçare, do të ofrohen falas dy self test në javë (me procedurë të ngjashme me rapid test, por që bëhet në shtëpi).

Në rast udhëtimi brenda vendit, udhëtarët duhet të kryejnë një rapid test 48 orë para nisjes, që gjithashtu deklarohet në aplikacionin e qeverisë greke.

Por, nuk do të lejohen të kryejnë testin në klinika apo spitale shtetërore, vetëm në klinikat private që lejojnë hyrjen e të pavaksinuarve. /tiranapost