Gripi i shpezëve në Itali, AUV ndalon importin e shpezëve dhe produkteve të tyre

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës (AUV) ka njoftuar sot se ka ndaluar importin e shpezëve, kafshëve të gjalla dhe produkteve të tyre nga zonat e infektuara të Italisë, pas konfirmimit të shpërthimit të sëmundjes Avian Influenza (Gripi i Shpezëve), serotipi me patogjenitet të lartë HPAI–H5N1.
Sipas njoftimit të AUV-së, vendimi është marrë në bazë të raportit më të fundit të Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve (WOAH) dhe të Komisionit Evropian, të datës 4 nëntor 2025, ku raportohet për raste të konfirmuara në Regjionin Emilia-Romagna dhe Lombardia të Italisë.
“Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe për zbatimin e masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sigurisë ushqimore në Republikën e Kosovës, AUV vendos ndalimin e importit të kafshëve të gjalla, shpezëve dhe produkteve të tyre nga zonat e infektuara të Italisë,” thuhet në njoftimin zyrtar të Agjencisë.
Sipas vendimit, përjashtim bëjnë vetëm ato produkte që vijnë nga ferma të paprekura nga sëmundja, të cilat gjenden të paktën 50 kilometra larg zonave të infektuara.
“Kjo ndalesë hyn në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtejshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga vetë AUV,” theksohet më tej në komunikatë.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë të ditur se po monitoron nga afër situatën epidemiologjike dhe është në bashkëpunim të ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të parandaluar çdo rrezik të përhapjes së sëmundjes në territorin e Kosovës.
“Publiku dhe operatorët ekonomikë do të informohen me kohë për çdo ndryshim eventual në vendimin e marrë,” ka njoftuar AUV-ja.