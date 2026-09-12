Gruaja e Maduros kërkon lirim me kusht nga burgu në New York, përmend probleme serioze me zemrën

Cilia Adela Flores de Maduro, bashkëshortja e udhëheqësit të kapur venezuelas, Nicolas Maduro, i ka kërkuar një gjykate federale amerikane në New York lirimin me kusht para gjykimit, duke përmendur përkeqësimin e problemeve me zemrën gjatë qëndrimit në një qendër federale paraburgimi në Brooklyn, transmeton Anadolu.
“Ajo është një grua 69-vjeçare që do të ketë nevojë për kohë të mjaftueshme për t’u rikuperuar nga çdo ndërhyrje në një mjedis të përshtatshëm për përmirësimin e shëndetit të saj”, thanë avokatët e saj mbrojtës në një parashtresë të dorëzuar në gjykatë të mërkurën, duke argumentuar se qendra e paraburgimit nuk mund të ofrojë kujdes të përshtatshëm pas operacionit.
Forcat amerikane kapën Floresin së bashku me bashkëshortin e saj gjatë një operacioni ushtarak më 3 janar në Karakas, duke i transportuar të dy në New York për t’u përballur me akuza federale për importim të kokainës dhe armë zjarri, të cilat ata i mohojnë.
Ligji amerikan në përgjithësi favorizon paraburgimin për të pandehurit që përballen me akuza të rënda për narkotikë. Megjithatë, avokatët e Floresit argumentuan se ajo duhet të lirohet për shkak të lidhjeve familjare, statusit të saj si deputete e zgjedhur në Venezuelë dhe gjendjes shëndetësore.
Sipas avokatëve të saj, Flores më parë trajtonte prolapsin e valvulës mitrale me injeksione mujore, të cilat u ndërprenë pasi ajo u burgos. Aktualisht ajo merr katër barna, përfshirë një statinë dhe një beta-bllokues, mban nitroglicerinë me vete dhe ka humbur më shumë se 11,3 kilogramë.
Avokatët e saj thanë se testet e fundit mjekësore treguan çrregullime serioze të ritmit të zemrës dhe shenja të reduktimit të qarkullimit të gjakut në zemër, duke rritur rrezikun e vdekjes së papritur.
Sipas parashtresës, personeli mjekësor në qendrën e paraburgimit në Brooklyn rekomandoi kateterizim kardiak pasi një test ushtrimi u ndërpre në prill. Ekspertët mjekësorë të mbrojtjes thanë gjithashtu se një episod i rëndë 30-minutësh me dhimbje gjoksi më 29 korrik tregonte se ajo mund të kishte pësuar një infarkt të lehtë.
Mbrojtja propozoi arrest shtëpiak në New York me mbikëqyrje të armatosur 24-orëshe nga një kompani private sigurie, gjurmim të vazhdueshëm përmes GPS-it dhe monitorim, me pëlqimin e saj, të telefonatave.
Gjykatësi federal Alvin K. Hellerstein miratoi kërkesën që të dhënat e detajuara mjekësore të saj të mbahen të mbyllura për arsye privatësie ndërsa parashtresat ligjore të mbeten publike. Prokurorët kundërshtojnë kërkesën e saj për lirim.
Një gjykatës amerikan ka caktuar fillimin e gjykimit për më 1 qershor 2027.