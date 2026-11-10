Gruaja italiane shet pallatin familjar për të ndihmuar fëmijët në Gaza

Një grua italiane nga një familje aristokrate ka vendosur të shesë pallatin historik të familjes së saj dhe të gjitha të ardhurat t’i dhurojë për kujdesin mjekësor të fëmijëve në Gaza.
Eugenia Granito ka nxjerrë në shitje pallatin e shekullit XVII, i cili ndodhet në qytetin Rocca Cilento, në provincën e Salernos në Itali.
Prona përfshin edhe një kishëz të vogël kushtuar Shën Jozefit, e ndërtuar në vitin 1751, si dhe një kopsht të madh me shumë pemë.
Granito ka bërë të ditur se të gjitha të ardhurat nga shitja do t’i dhurohen organizatës Mjekët pa Kufij (MSF). Synimi është që fondet të ndihmojnë në krijimin e një spitali ose qendre mjekësore për fëmijët e prekur nga lufta në Gaza. /mesazhi