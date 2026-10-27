Gruaja nga Mianmari ngre kallëzim penal në Danimarkë kundër ushtrisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit

Një grua nga Mianmari paraqiti një kallëzim penal në Danimarkë të hënën kundër ushtrisë së Mianmarit për krime të dyshuara, duke përfshirë vrasje të qëllimshme, zjarrvënie masive dhe shpërngulje të detyruar të dhjetëra mijëra njerëzve, transmeton Anadolu.
Një deklaratë nga Projekti i Përgjegjshmërisë së Mianmarit (MAP), lëshuar së bashku me Grupin e Veprimit të Mianmarit në Danimarkë (MAGD) dhe Komunitetin Chin Danimarkë (CCDK), tha se gruaja e paidentifikuar banon në Danimarkë.
Çështja e saj bazohet në legjislacionin që hyri në fuqi në Danimarkë vitin e kaluar dhe “kriminalizon në mënyrë specifike krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin”.
Gruaja thuhet se ka qenë dëshmitare e djegies së 40 shtëpive në fshatin e saj në shtetin Chin, në perëndim të Mianmarit. Disa nga anëtarët e familjes dhe miqtë e saj u vranë ose mbetën të paaftë përgjithmonë nga minat tokësore që supozohet se ishin vendosur nga junta ushtarake.
Këto ngjarje e detyruan atë, së bashku me dhjetëra mijëra të tjerë nga shteti Chin, të iknin përtej kufirit në Indi, thuhet në deklaratë.
Avokati i saj, Eddie Omar Rosenberg Khawaja me bazë në Kopenhagë, tha se sipas legjislacionit të ri danez, “nuk ka më rëndësi se ku kanë ndodhur krimet, ose kombësia e autorëve ose viktimave”, dhe viktimat që jetojnë në Danimarkë mund t’u kërkojnë autoriteteve daneze që të mbajnë përgjegjës përgjegjësit.
Chris Gunness, drejtor i Projektit të Përgjegjshmërisë së Mianmarit, tha se ekziston një “bazë e fortë” për një rast të Mianmarit në Danimarkë.
Mianmari është përfshirë nga një luftë e zgjatur civile, e cila u intensifikua pasi Min Aung Hlaing rrëzoi një qeveri të zgjedhur në shkurt 2021.
Disa grupe etnike opozitare po luftojnë kundër qeverisë ushtarake në pjesë të ndryshme të vendit.
Rreth 3,8 milionë njerëz vlerësohet të jenë të zhvendosur në të gjithë Mianmarin.