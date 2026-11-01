“Gruaja nuk është as më e ulët, as më e lartë dhe as e njëjtë me burrin; përkundrazi, ajo është ana tjetër e njerëzimit.”

Kur Malik Bin Nebij përdori shprehjen “Problemi i gruas” në librin e tij Kushtet e Rilindjes, kjo nuk ishte aspak rastësi apo një zgjedhje e rastësishme fjalësh. Përkundrazi, ajo ishte në përputhje me sistemin e tij të mendimit, i cili synonte vendosjen e ekuilibrit dhe të drejtësisë, në mënyrë që të mos anonte as peshorja e atyre që e mbështesin gruan deri në shkallën e shthurjes, e as ajo e përkrahësve të ngurtësisë, të cilët i mbyllin sytë para të vërtetave të Islamit.
Ai kundërshton çdo përpjekje për ta vendosur gruan në një raport të thjeshtë barazie me burrin, për t’i dhënë asaj një rol më të vogël apo për ta ngarkuar me përgjegjësi më të mëdha. Të gjitha këto ndarje dhe dallime janë fryt i mendësive maskiliste apo feministe, të cilat kanë kontribuar në krijimin e një lufte psikologjike të padrejtë dhe të pandershme kundër gruas, të shoqëruar me mohim, përjashtim, padrejtësi dhe shpërfillje.
Gruaja dhe burri përbëjnë dy anë të së njëjtës tërësi njerëzore. Mes tyre ka dallime, madje edhe kundërvënie, por thelbi i këtyre dallimeve qëndron te plotësimi i ndërsjellë në jetë dhe në funksionet që secili përmbush. Kështu plotësohet edhe tabloja e jetës shoqërore, qoftë përmes angazhimit të gruas brenda shtëpisë, jashtë saj apo në fusha të ndryshme profesionale.
Prandaj, dallimi nuk duhet ngatërruar me pabarazinë, as plotësimi i ndërsjellë me nënshtrimin. Marrëdhënia mes burrit dhe gruas nuk duhet parë si një garë për epërsi, por si bashkëjetesë e dy natyrave që, pavarësisht dallimeve, kontribuojnë në ndërtimin e së njëjtës botë. Dallimet biologjike, fiziologjike dhe njerëzore nuk duhet të shërbejnë si arsye për përjashtim, por duhen kuptuar me urtësi dhe trajtuar me drejtësi.
Në fund të fundit, njerëzimi përbëhet nga burri dhe gruaja. Prandaj, njihe vetveten dhe do ta kuptosh më mirë rolin tënd. Vetëm atëherë mund të vendoset ekuilibri në jetën dhe marrëdhëniet mes dy gjinive.
Malik Bin Nebij
Hoxhë Halil Avdulli