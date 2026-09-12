Gruaja shtatzënë vdes nga plagët e shkaktuara nga të shtënat izraelite në jug të Khan Younisit

Një grua palestineze shtatzënë ka vdekur të shtunën nga plagët e marra pasi u qëllua nga forcat izraelite në jug të Khan Younisit, në pjesën jugore të Rripit të Gazës.
Korrespondenti i WAFA-s raportoi se Iman Shalouf dhe foshnja e saj e palindur vdiqën nga plagët e shkaktuara nga të shtënat e forcave izraelite tri ditë më parë.
Sipas burimeve mjekësore, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, në Gaza janë vrarë 1,359 palestinezë, ndërsa 4,571 të tjerë janë plagosur. Ekipet kanë nxjerrë gjithashtu 831 trupa nga rrënojat.
Qindra viktima vazhdojnë të mbeten nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit ende nuk kanë mundësi të arrijnë tek ato.
Ndërkohë, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza, më 7 tetor 2023, ka arritur në 73,670, ndërsa 174,682 persona janë plagosur. /mesazhi