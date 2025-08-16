Grupet e armatosura palestineze raportojnë sulme me mortaja ndaj forcave izraelite në Gaza

Brigadat al-Kasam njoftuan se luftëtarët e tyre kanë goditur me mortaja një “qendër komanduese” të ushtrisë izraelite përgjatë rrugës Salah al-Din, në jug të Rafahut.
Krahët e armatosur të Hamasit dhe Xhihadit Islamik Palestinez thanë gjithashtu se kryen një operacion të përbashkët, duke sulmuar me mortaja një grumbullim ushtarësh izraelitë në jug të Khan Younisit.
Ndërkohë, Brigadat e Kudsit morën përgjegjësinë për një tjetër sulm ndaj trupave izraelite pushtuese në veri të Gazës, duke njoftuar se goditën me mortaja zonën al-Buraisi, në jug të lagjes Zeitoun të qytetit të Gazës.
Lagjja Zeitoun ka qenë nën bombardime të rënda ditët e fundit, ndërsa ushtria izraelite po përgatitet të marrë kontrollin e qytetit. Dje, ushtria shpërndau fletushka mbi këtë zonë, duke urdhëruar mijëra banorë të largohen menjëherë. /mesazhi