Grupet e të drejtave: 2025 viti më vdekjeprurës për palestinezët që nga 1967, pas gjenocidit izraelit

Sipas një raporti të përbashkët të 12 organizatave izraelite për të drejtat e njeriut, viti 2025 është bërë “më vdekjeprurësi dhe shkatërrues” për palestinezët që nga 1967. Raporti dokumenton dyfishimin e vrasjeve dhe zhvendosjeve të detyruara të civilëve në Gaza dhe Bregun e Okupuar.
Të dhënat tregojnë se deri në tetor 2025 numri i të vrarëve ka arritur 67,173, përfshirë mbi 20,000 fëmijë dhe rreth 10,000 gra, ndërsa rreth 10,000 trupa mbeten nën rrënoja. Numri i të plagosurve ka kaluar 170,000, dhe zhvendosja e palestinezëve në 2025 ka prekur 1.9 milionë njerëz, rreth 90% të popullsisë së Gazës.
Raporti evidenton gjithashtu vdekje nga uria, me 461 persona, përfshirë 157 fëmijë, të ndarë nga bllokada dhe mungesa e ndihmave. Ndërkohë, dhuna e kolonëve izraelitë ka shkaktuar zhvendosjen e dhjetëra komuniteteve blegtorale dhe dhunën administrative ndaj mijëra palestinezëve, me 3,577 të mbajtur pa akuza deri në 2025.
Organizatat denoncuan edhe torturat dhe trajtimin çnjerëzor të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite, duke përfshirë rrahje, urinë dhe abuzime seksuale. Përveç kësaj, që nga tetori 2023, forcat izraelite dhe kolonët ilegalë kanë vrarë mbi 1,085 palestinezë në Bregun e Okupuar, kanë plagosur 10,700 të tjerë dhe kanë arrestuar mbi 20,500 persona.
Në një opinion të rëndësishëm të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në korrik 2025, Okupimi izraelit u shpall i paligjshëm dhe u kërkua largimi i të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. /mesazhi