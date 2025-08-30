Grupet palestineze dorëzojnë armët në kampet e Beirutit, një hap drejt çarmatimit të grupeve të armatosura

Grupet palestineze në disa kampe refugjatësh në Beirut kanë dorëzuar zyrtarisht armët e tyre të rënda në ushtrinë libaneze, në kuadër të një marrëveshjeje për çarmatimin e aktorëve jo-shtetërorë në vend.

Sipas Komitetit për Dialog Libanezo-Palestinez, Organizata për Çlirimin e Palestinës (OÇP) dorëzoi tre kamionë me armë të rënda, përfshirë raketa, nga kampet Mar Elias, Shatila dhe Burj al-Barajneh. Ushtarët libanezë inspektuan ngarkesat para se t’i merrnin në dorëzim, nën masa të rrepta sigurie.

Procesi është pjesë e një marrëveshjeje të arritur në maj mes presidentit palestinez Mahmoud Abbas dhe presidentit libanez Joseph Aoun. Javën e kaluar, lëvizja Fatah dorëzoi armë nga kampi Burj al-Barajneh, duke shënuar fillimin e zbatimit të marrëveshjes.

Megjithatë, grupe të tjera si Hamasi dhe Xhihadi Islamik – që nuk janë pjesë e OÇP-së dhe kanë lidhje me Hezbollahun – nuk janë përfshirë ende në këtë proces.

Çarmatimi po shtrihet edhe në jug të Libanit, ku grupe palestineze kanë dorëzuar armë nga kampet Rashidieh, Al-Bass dhe Burj al-Shemali.

Kjo lëvizje vjen ndërkohë që qeveria libaneze ka kërkuar nga ushtria një plan të gjerë për çarmatimin e Hezbollahut dhe grupeve të tjera të armatosura deri në fund të vitit. Procesi i dorëzimit të armëve nga palestinezët shihet si një provë për këtë sfidë më të madhe që Libani ka përpara. /mesazhi

