Grupet proizraelite kërkojnë t’i jepet fund mandatit të OKB-së për Francesca Albanese

Albanese, Raportuesja Speciale e OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, mbetet e qëndrueshme pavarësisht përpjekjeve për t’i dhënë fund mandatit të saj.





Francesca Albanese, Raportuesja Speciale e OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, po përballet me presion në rritje nga grupet pro-izraelite dhe politikanët që kërkojnë fundin e mandatit të saj, raportoi The New Arab.

Mandati i saj trevjeçar është caktuar të përfundojë këtë javë dhe Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut (UNHRC) do të votojë për rinovimin e tij më 4 prill.

Disa vende kanë treguar hezitim për të mbështetur riemërimin e saj për shkak të kritikave të saj të hapura ndaj Izraelit.

Albanese ka theksuar vazhdimisht atë që ajo e përshkruan si spastrim etnik dhe gjenocid kundër palestinezëve në raportet e saj zyrtare dhe daljet në media.

Reagimi kundër Albanese është nxitur nga figura si deputeti laburist britanik David Taylor, i cili e akuzoi atë për justifikimin e sulmit të Hamasit të 7 tetorit 2023 dhe portretizimin e Izraelit si një “pushtim kolonial” në një intervistë për The Jewish Chronicle, një gazetë proizraelite.

Organizatat pro-izraelite, duke përfshirë UN Watch, kanë qenë në ballë të fushatës kundër saj.

UN Watch ka publikuar një raport prej 60 faqesh që akuzon Albanese për promovimin e antisemitizmit dhe “terrorizmit” nën rolin e saj në OKB. Organizata nisi gjithashtu një peticion duke i kërkuar UNHRC-së të refuzojë riemërimin e saj.

Në një sesion të fundit të UNHRC-së në Gjenevë, drejtori i UN Watch, Hillel Neuer bëri thirrje për përfundimin e menjëhershëm të mandatit të Albanese.

Grupe të tjera, duke përfshirë Kongresin Botëror Hebre dhe organizatën rinore sioniste Betar, kanë vënë në shënjestër gjithashtu Albanesen.

Betar dyshohet se e kërcënuan Albanesen se do ta sulmonin gjatë një vizite të fundit në Londër, duke iu referuar sulmeve ajrore vdekjeprurëse të Izraelit në Liban vitin e kaluar.

E painkurajuar

Kundërshtimi politik ndaj riemërimit të Albaneses është gjithashtu në rritje.

Në Francë, 42 deputetë nënshkruan një deklaratë duke i kërkuar qeverisë së tyre ta bllokonte atë nga vazhdimi i rolit të saj, duke argumentuar se retorika e saj minon besueshmërinë e të drejtave të njeriut, sipas UN Watch.

Në ShBA, Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Brian Mast, udhëhoqi kërkesat e Kongresit që UNHRC-ja ta refuzonte riemërimin e saj, duke pretenduar se ajo “kaloi në anën e terroristëve të Hamasit dhe akuzoi Izraelin për gjenocid”.

Në Holandë, Ministrja e Jashtme holandeze Kajsa Ollongren tha, në përgjigje të pyetjeve nga partia protestante fondamentaliste SGP, se vendi nuk mbështet një mandat të dytë për Francesca Albanese, Përfaqësuesjen Speciale të OKB-së në Gaza.

Albanese, megjithatë, mbetet e qëndrueshme përballë këtyre përpjekjeve.

Në raportin e saj të fundit të OKB-së, të publikuar dy javë më parë, ajo paralajmëroi se palestinezët janë në rrezik të spastrimit masiv etnik pasi Izraeli kërkon të marrë më shumë tokë nën maskën e luftës.

Ajo krahasoi veprimet aktuale të Izraelit me Nakba-n e viteve 1947-1949 dhe Naksa-në e vitit 1967, duke argumentuar se historia po përsëritet ndërsa bota shikon anash.

Ajo i ka kërkuar komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime konkrete, duke bërë thirrje për zbatimin e një opinioni këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që e konsideron pushtimin e Izraelit të paligjshëm.

Ajo kërkoi gjithashtu masa detyruese për ta parandaluar gjenocidin në Gaza, duke theksuar se vetëm ndërhyrja vendimtare ndërkombëtare mund t’i mbrojë palestinezët nga shpërnguljet dhe dhuna e mëtejshme.