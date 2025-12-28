Grupi i aktivistëve thotë se ka mbledhur 86 milionë skedarë muzikorë nga Spotify

Një grup aktivistësh ka pretenduar se ka mbledhur miliona këngë nga Spotify dhe po përgatitet t’i publikojë ato në internet.
Vëzhguesit thanë se rrjedhja e dukshme mund të nxisë kompanitë e inteligjencës artificiale, që kërkojnë materiale për të zhvilluar teknologjinë e tyre.
Një grup i quajtur Anna’s Archive tha se kishte mbledhur 86 milionë skedarë muzikorë nga Spotify dhe 256 milionë rreshta meta të dhënash, të tilla si emrat e artistëve dhe albumeve.
Spotify, e cila pret më shumë se 100 milionë këngë, konfirmoi se rrjedhja nuk përfaqësonte të gjithë inventarin e saj.
Kompania me seli në Stokholm, e cila ka më shumë se 700 milionë përdorues në të gjithë botën, tha se kishte “identifikuar dhe çaktivizuar llogaritë e përdoruesve të paligjshëm që merreshin me mbledhje të paligjshme”.
“Një hetim për qasje të paautorizuar identifikoi se një palë e tretë mblodhi meta të dhëna publike dhe përdori taktika të paligjshme për të anashkaluar DRM [menaxhimin e të drejtave digjitale] për të aksesuar disa nga skedarët audio të platformës. Ne po e hetojmë në mënyrë aktive incidentin”, tha Spotify.
Spotify nuk beson se muzika e marrë nga Anna’s Archive është publikuar ende. Arkivi i Annës, i cili njihet për ofrimin e lidhjeve për libra të piratuar, tha në një blog se donte të krijonte një “‘arkiv ruajtjeje’ për muzikën”.
Grupi pretendoi se skedarët audio përfaqësonin 99.6% të të gjithë muzikës së dëgjuar nga përdoruesit e Spotify dhe do të ndaheshin nëpërmjet “torrenteve”, një mjet për ndarjen e skedarëve të mëdhenj digjitalë në internet.
“Sigurisht që Spotify nuk ka të gjithë muzikën në botë, por është një fillim i shkëlqyer”, tha Arkivi i Annës, i cili e përshkruan misionin e tij si “ruajtjen e njohurive dhe kulturës së njerëzimit”.
“Me ndihmën tuaj, trashëgimia muzikore e njerëzimit do të mbrohet përgjithmonë nga shkatërrimi nga fatkeqësitë natyrore, luftërat, shkurtimet e buxhetit dhe katastrofat e tjera”, tha grupi.
Ed Newton-Rex, një kompozitor dhe aktivist për mbrojtjen e të drejtave të autorit të artistëve, tha se muzika e rrjedhur ndoshta do të përdoret për zhvillimin e modeleve të IA-së.
“Trajnimi mbi materiale të piratuara është për fat të keq i zakonshëm në industrinë e IA-së, kështu që kjo muzikë e vjedhur është pothuajse e sigurt se do të përfundojë duke trajnuar modele të IA-së. Kjo është arsyeja pse qeveritë duhet të këmbëngulin që kompanitë e IA-së të zbulojnë të dhënat e trajnimit që përdorin”, tha ai.
Faqja e internetit Anna’s Archive bën referenca për LibGen, një arkiv të gjerë online me libra të piratuar që dyshohet se është përdorur nga Meta e Mark Zuckerberg për të trajnuar modelet e saj të IA-së.
Sipas një deklarate gjyqësore amerikane, Zuckerberg, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i Meta-s, miratoi përdorimin e të dhënave LibGen pavarësisht paralajmërimeve brenda ekipit ekzekutiv të IA-së të kompanisë se ishte një të dhënë “që ne e dimë se është piratuar”.
Meta mbrojti me sukses një padi për shkelje të të drejtave të autorit nga autorët, por paditësit në këtë rast po kërkojnë të ndryshojnë padinë e tyre.
Bashkëthemeluesi i një startup-i të IA-së shkroi në LinkedIn se anëtarët e publikut në teori mund të “krijojnë versionin e tyre personal falas të Spotify”.
Yoav Zimmerman, një bashkëthemelues i Third Chair, tha se kjo gjithashtu mund t’u lejojë kompanive të teknologjisë të “trajnohen mbi muzikën moderne në shkallë të gjerë”.
“E vetmja gjë që i ndalon ata është ligji i të drejtave të autorit dhe pengimi i zbatimit të tyre”, shtoi ai.
Të drejtat e autorit janë bërë një fushë beteje midis artistëve, autorëve dhe krijuesve nga njëra anë dhe kompanive të IA-së nga ana tjetër.
Mjetet e inteligjencës artificiale, të tilla si chatbot-et dhe gjeneratorët e muzikës, trajnohen mbi sasi të mëdha të dhënash të marra nga uebi i hapur, duke përfshirë edhe veprat e mbrojtura nga të drejtat e autorit.
Në Mbretërinë e Bashkuar, profesionistët krijues kanë protestuar kundër një propozimi qeveritar për t’u lejuar kompanive të inteligjencës artificiale të përdorin vepra të mbrojtura nga të drejtat e autorit pa leje, përveç nëse pronari i veprës së mbrojtur nga të drejtat e autorit sinjalizon se nuk dëshiron që të dhënat e tij të merren.
Pothuajse çdo i anketuar në një konsultim qeveritar mbi propozimin ka mbështetur shqetësimet e artistëve.
Liz Kendall, sekretarja e shtetit për shkencën, inovacionin dhe teknologjinë, i tha parlamentit këtë muaj se nuk kishte “konsensus të qartë” për këtë çështje, duke shtuar se ministrat do të “merrnin kohë për ta bërë këtë siç duhet”.
Qeveria është zotuar të bëjë propozime politikash mbi inteligjencën artificiale dhe të drejtat e autorit deri më 18 mars të vitit të ardhshëm.