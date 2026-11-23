Një grup i dytë fëmijësh nga Gaza, të sëmurë rëndë dhe të plagosur, së bashku me familjarët e tyre të afërt, ka mbërritur në Britaninë e Madhe për të marrë trajtim të specializuar mjekësor, bëri të ditur të hënën qeveria britanike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se një grup tjetër fëmijësh nga Gaza, të sëmurë rëndë dhe të plagosur, do të marrin trajtim të specializuar nga ekipet e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (NHS) në Britaninë e Madhe.
Ajo theksoi se qeveria ka bashkëpunuar me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë për të evakuuar më shumë fëmijë që kanë nevojë urgjente për kujdes mjekësor, ndërsa Britania e Madhe vazhdon të bëjë thirrje për lejimin e pakufizuar të hyrjes së barnave dhe furnizimeve në Gaza.
“Sistemi shëndetësor në Gaza është shkatërruar nga konflikti i vazhdueshëm dhe shumë fëmijë nuk mund të marrin as kujdesin bazë, as trajtimin e specializuar që kërkojnë gjendjet e tyre shëndetësore”, thuhet në deklaratë.
Sipas qeverisë, në kuadër të këtij misioni të vazhdueshëm humanitar, pritet që para fundit të vitit të evakuohen edhe më shumë fëmijë.
“Këta fëmijë kanë përjetuar vështirësi të paimagjinueshme dhe kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor”, tha në deklaratë sekretarja për Shëndetësi dhe Kujdes Social, Yvette Cooper.
Sekretari i Jashtëm, Ed Miliband, tha se mbërritja e fëmijëve është një “kujtesë e qartë” e përmasave të krizës humanitare në Gaza.
“Fëmijët në Gaza kanë përjetuar tri vite tmerresh të paimagjinueshme. Spitalet janë shkatërruar dhe, ndërsa po afrohet dimri, pacientët e sëmurë rëndë ende nuk mund të marrin kujdesin për të cilin kanë nevojë”, theksoi ai.
Kjo vjen pas evakuimeve të vitit të kaluar, gjatë të cilave Britania e Madhe solli 50 fëmijë nga Gaza për trajtim në spitalet e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar.