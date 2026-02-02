Grupi i parë i palestinezëve që kthehen nga Egjipti mbërrin në pikën kufitare Rafah

Operacionet rifillojnë në mënyrë testuese pas një mbylljeje të gjatë, raportojnë mediat egjiptiane.
Grupi i parë i palestinezëve që kthehen nga Egjipti mbërriti të hënën në mëngjes në pikën kufitare Rafah, në rrugën e tyre drejt Rripit të Gazës, sipas mediave egjiptiane.
Kanali Al-Qahera News raportoi se grupi arriti në pikën kufitare, ndërsa pamjet video tregojnë palestinezë të grumbulluar në terminal, megjithëse ende nuk kishin hyrë në Gaza.
Pala palestineze e pikës kufitare Rafah filloi të funksionojë në mënyrë testuese të dielën, pasi kishte qenë plotësisht e mbyllur për më shumë se 18 muaj për shkak të kufizimeve izraelite.
Mediat izraelite raportuan se rreth 50 palestinezë pritet të hyjnë në Gaza, ndërsa afërsisht 150 pacientë dhe shoqëruesit e tyre janë planifikuar të largohen nga enklava për trajtim mjekësor në Egjipt.
Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza vlerësojnë se rreth 22.000 pacientë po presin rihapjen e plotë të pikës kufitare.
Izraeli ka kontrolluar anën palestineze të pikës kufitare Rafah që nga maji i vitit 2024, gjatë fushatës së tij ushtarake në Gaza, e cila nisi në tetor 2023.
Gjatë një armëpushimi në janar 2025, Izraeli e rihapi përkohësisht pikën kufitare për të lejuar pacientë dhe palestinezë të plagosur të largoheshin nga Gaza për trajtim jashtë vendit, por e mbylli sërish pas rifillimit të operacioneve ushtarake në mars.
Izraeli ishte parashikuar ta rihapte pikën kufitare gjatë fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi në tetor 2025, por nuk e bëri këtë.
Me mbështetjen e ShBA-së, fushata e Izraelit në Gaza ka vrarë rreth 72.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 171.000, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Izraeli ka shkelur armëpushimin çdo ditë, duke rezultuar në vdekjen e 523 palestinezëve, dhe ka bllokuar sasinë e dakorduar të ndihmës humanitare për të hyrë në Gaza, ku rreth 2.4 milionë njerëz përballen me kushte të rënda humanitare.