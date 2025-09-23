Grupi i Radoiçiqit kërcënon banorët e një fshati në Serbi që morën pjesë në protestat kundër Vuçiqit

Grupi qytetar “Njerëz të Pastër për një Kosjeriq të Pastër” ka ngritur shqetësime serioze pas pranisë së Milan Radoiçiq, ish-nënkryetarit të Listës Serbe, i cili është i shpallur në kërkim nga autoritetet e Kosovës për sulmin terrorist në Banjskë.

Sipas mediumit serb Danas, Radoiçiq ka ushtruar presion dhe ka kërcënuar qytetarët e një fshati në Serbi, duke u ndaluar pjesëmarrjen në protestat kundër presidentit Aleksandar Vuçiq.

“Qytetarët tanë nuk mund të jetojnë nën frikë dhe kërcënime. Prania e personave të tillë, të shoqëruar nga autoritete lokale, është e papranueshme,” thuhet në reagimin e grupit qytetar.

Dëshmitarë të ngjarjes raportojnë se Radoiçiq u shoqërua nga trupa sigurie dhe disa zyrtarë lokalë, përfshirë kryetarin e komunës Zarko Dokiq, si dhe këshilltarët Dalibor Vujiq dhe Slobodan Dukiq.

Në deklaratën e tyre publike, grupi kërkoi reagim urgjent nga institucionet shtetërore.

“Prokuroria, policia dhe shërbimet e sigurisë duhet të veprojnë menjëherë për të mbrojtur qytetarët dhe për të parandaluar çdo formë presioni politik,” u theksua në deklaratë.

Megjithatë, përfaqësuesit e grupit thanë se nuk do të tërhiqen nga qëllimi i tyre:
“Nuk kemi frikë. Lufta për një Kosjeriq të lirë, të sigurt dhe të drejtë do të jetë vetëm më e vendosur dhe këmbëngulëse pas kësaj ngjarjeje.”

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI