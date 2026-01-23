Grupi i të drejtave të njeriut: SDF vrau të paktën 22 civilë në Rakka të Sirisë, mes tyre edhe fëmijë

Të paktën 22 civilë, përfshirë tre fëmijë, u vranë në provincën veriore të Sirisë Rakka nga organizata terroriste YPG/SDF të dielën, tha të premten Rrjeti Sirian për të Drejtat e Njeriut (SNHR), raportuan mediat siriane, transmeton Anadolu.
Grupi i të drejtave tha se verifikoi se asnjë nga viktimat e dokumentuara nuk mori pjesë në luftimet kundër SDF-së, raportoi televizioni sirian Al-Ikhbariya.
SNHR dënoi fuqimisht “shënjestrimin dhe vrasjen e drejtpërdrejtë” të civilëve nga SDF në Rakka, duke i quajtur aktet një “shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe mbrojtjes civile”.
Grupi u bëri thirrje të gjitha palëve të përmbushin detyrimet e tyre për të mbrojtur civilët dhe për të parandaluar incidente të ngjashme.
Grupi gjithashtu u bëri thirrje autoriteteve kombëtare dhe organeve përkatëse ndërkombëtare të nisin hetime të pavarura dhe transparente mbi vrasjet e organizatës terroriste YPG/SDF që ndodhën në Rakka të dielën, të identifikojnë ata që janë përgjegjës dhe t’i mbajnë ata përgjegjës në përputhje me ligjin ndërkombëtar.