“Grupi terrorist YPG/SDF ekzekutoi 22 ushtarë pas marrëveshjes së armëpushimit në veri të Sirisë”

Raportime të paverifikuara në rrjetet sociale kanë pretenduar se organizata terroriste YPG/SDF ka kryer ekzekutimin masiv të 22 ushtarëve në rajonin verior sirian Ayn al-Arab, pas shpalljes së një marrëveshjeje armëpushimi, transmeton Anadolu.
Sipas këtyre raportimeve, ushtarët janë ndaluar pasi kanë dorëzuar armët dhe më pas janë ekzekutuar nga elementë të YPG/SDF-së. Rrethanat e incidentit dhe identiteti i përgjegjësve nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Video të shpërndara në rrjetet sociale duket se tregojnë ushtarët të mbledhur në një vend të vetëm dhe më pas të ekzekutuar. Anadolu nuk e ka verifikuar në mënyrë të pavarur vërtetësinë e pamjeve apo detajet e plota të ngjarjes.
Rrjeti Sirian për të Drejtat e Njeriut (SNHR) njoftoi të premten se të paktën 22 civilë, përfshirë tre fëmijë, janë vrarë nga forcat e YPG/SDF-së në provincën veriore siriane Raqqa gjatë javës së kaluar.
Sipas SNHR-së, është verifikuar se asnjë nga viktimat nuk ka marrë pjesë në luftime kundër SDF-së. Organizata i cilësoi këto raste si “shënjestrim dhe vrasje të drejtpërdrejtë” të civilëve, duke i quajtur “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe mbrojtjes së civilëve”.
SNHR-ja kërkoi hetime të pavarura dhe transparente për të identifikuar përgjegjësit dhe për të siguruar llogaridhënie.