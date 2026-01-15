Grupi terrorist YPG/SDF pengon njerëzit të largohen nga Halepi, përdor civilët si mburoja njerëzore

Organizata terroriste YPG/SDF po pengon dhjetëra mijëra njerëz të largohen nga Dayr Hafir, në lindje të Halepit së Sirisë, në një përpjekje për të përdorur civilët si mburoja njerëzore, thanë për Anadolu civilët sirianë që arritën të largoheshin nga zona, raporton Anadolu.
Civilët i bënë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të bëjë presion mbi grupin dhe të ndihmojë në sigurimin e evakuimit të sigurt të njerëzve nga rajoni.
Ndërsa ushtria siriane përgatit një operacion kundër elementëve të YPG/SDF përgjatë vijës Dayr Hafir-Maskanah në perëndim të lumit Eufrat, ajo po pret që civilët të dalin përmes një korridori humanitar të hapur për evakuim të sigurt.
Ndërsa YPG/SDF ka bllokuar rrugët e daljes, disa civilë kanë arritur të largohen përmes shtigjeve alternative, duke e lënë zonën me plane për t’u kthyer në shtëpitë e tyre pas operacionit.
Mohammed Abu Musa, i cili iku nga rajoni me familjen e tij duke udhëtuar nëpër fusha bujqësore, tha se kishin shkuar në Dayr Hafir për trajtim mjekësor, por u detyruan të kalonin natën atje.
Ai tha se bombardimet vazhduan gjatë gjithë natës, duke ndikuar rëndë në gjendjen e tyre psikologjike.
Musa theksoi se ata po udhëtonin për të marrë pjesë në një ceremoni ngushëllimi për një të afërm në Halep dhe arritën të largoheshin nga zona përmes një rruge të paasfaltuar në anën e Al-Malikiyah, duke arritur përfundimisht në një zonë të sigurt me ndihmën e punonjësve të ndihmës.
Fetayim Melloush, 45-vjeç, e cila iku nga Dayr Hafir me bashkëshortin dhe katër fëmijët e saj, tha se YPG/SDF nuk i lejoi civilët të largoheshin nga zona. Ajo theksoi se megjithëse shumë njerëz donin të iknin, ata u penguan, duke shtuar se nuk dinin ku të shkonin dhe u detyruan të linin shtëpitë dhe sendet e tyre.
Melloush tha se ndjenë lehtësim psikologjik pasi u larguan nga zona, por shtoi se shumë civilë mbeten të bllokuar në Dayr Hafir.
– “O qëndroni këtu ose do të qëllojmë”
Një civil tjetër që iku nga Dayr Hafir, Mustafa al-Hassun tha se grupi po përpiqej t’i mbante civilët në zonë me forcë, duke shtuar se anëtarët e YPG/SDF i kërcënuan duke u drejtuar armët.
“Ose qëndroni këtu ose do të qëllojmë”, thanë anëtarët e grupit terrorist, duke e detyruar familjen e tij të ikte përmes rrugëve të rrezikshme, kujtoi Hassun.
Hassun tha se shumë familje donin të largoheshin, por nuk ishin në gjendje ta bënin këtë nga frika se mos vriteshin nga grupi, duke shtuar se rrugët ishin të mbushura me mina tokësore dhe se ata u kërcënuan me vdekje edhe kur u përpoqën të largoheshin në mëngjes.
Ai tha se qëllimi i tyre ishte të jetonin në një zonë të sigurt nën kontrollin e qeverisë, qoftë në Munbixh, Halep apo diku tjetër.
Një civil tjetër, Bilal Hassun tha se shteti e kishte përcaktuar zonën si zonë ushtarake dhe kishte identifikuar rrugë për dalje dhe evakuime humanitare, por YPG/SDF i bllokuan këto rrugë dhe i penguan civilët të kalonin në zonat e kontrolluara nga qeveria.
Hassoun tha se ata arritën në zonën e aeroportit nëpërmjet rrugëve të kontrabandës, duke kaluar nëpër pika kontrolli dhe duke përdorur shtigje të rrezikshme e të mbushura me mina.
Ai theksoi se mijëra civilë ende presin të largohen nga Dayr Hafir, duke e përshkruar situatën humanitare si jashtëzakonisht të rëndë, me civilë të bllokuar që kanë nevojë urgjente për ndërhyrje nga organizatat ndërkombëtare të ndihmës.