Grupi terrorist YPG/SDF vazhdon rrëmbimet duke synuar civilët arabë në Hasakah të Sirisë

Organizata terroriste YPG/SDF ka vazhduar rrëmbimin e njerëzve me origjinë arabe në qytetin verilindor të Sirisë, Hasakah, të cilin e ka nën pushtim, dhe thuhet se dhjetëra prej tyre janë mbajtur gjatë natës, raporton Anadolu.
Sipas informacionit të marrë nga një gazetar i Anadolu-t të enjten, organizata terroriste YPG/SDF kreu rrëmbime të mëtejshme gjatë natës në Hasakah, pavarësisht paralajmërimeve nga Damasku.
Dhjetëra civilë arabë u rrëmbyen natën vonë në lagjet Amiriyah dhe Ghuwayran nga anëtarët e organizatës terroriste, thanë dëshmitarët.
Ata u morën me forcë dhe u transferuan në një vend të panjohur nga anëtarët e organizatës terroriste, thanë dëshmitarët okularë, duke shtuar se anëtarët e YPG/SDF i rrahën civilët arabë, i detyruan të hipnin në automjete me armë dhe i çuan në një destinacion të panjohur.
Organizata terroriste kishte rrëmbyer gjithashtu shumë civilë arabë në Hasakah natën e kaluar pas armëpushimit të shpallur të martën.
Të mërkurën, ministri sirian i Mbrojtjes, Murhaf Abu Qasra paralajmëroi se rrëmbimet arbitrare të civilëve nga YPG/SDF në Hasakah kërcënojnë armëpushimin.
Presidenca Siriane tha të martën se është arritur një “mirëkuptim i ndërsjellë” me SDF-në lidhur me të ardhmen e provincës Hasakah.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi një armëpushim katër-ditor me SDF-në të martën. Megjithatë, SDF-ja nisi një seri sulmesh ndaj pozicioneve siriane në ditën e parë të armëpushimit, duke vrarë 11 ushtarë dhe duke plagosur 25 të tjerë.