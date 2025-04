Gurthemeli i shpresës: Fillon ndërtimi i Qendrës Rehabilituese dhe Arsimore për personat me aftësi të kufizuara

Sot u vendos gurthemeli i një projekti madhor dhe me rëndësi të veçantë për shoqërinë – Qendra Rehabilituese dhe Arsimore për Autizmin, Sindromën Down dhe personat me aftësi të kufizuara. Ky projekt humanitar ka për qëllim të sjellë shpresë dhe mbështetje për ata që kanë më së shumti nevojë, njofton faqja e bamirësit Halil Kastrati në Facebook.

Në ceremoninë e organizuar morën pjesë personalitete të rëndësishme, përfshirë:

Kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca

Kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava

Ish-presidentin e Kosovës, Behgjet Pacolli

Anëtarin e familjes Jashari, Bekim Jashari

Shumë biznesmenë dhe donatorë të shoqatës organizuese

Ky projekt nuk është vetëm një ndërtesë, por një amanet dhe një përgjegjësi e shenjtë për komunitetin. Me përkushtim dhe mbështetje të madhe nga donatorët dhe qytetarët, ai pritet të shërbejë si një qendër e rëndësishme për edukimin dhe rehabilitimin e personave me nevoja të veçanta.

Organizatorët dhe të pranishmit shprehën mirënjohjen e tyre për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe po kontribuojnë në këtë vepër fisnike. Lutjet dhe urimet e tyre shkojnë për të gjithë bamirësit që po ndihmojnë në realizimin e këtij misioni të madh.

“Na priftë e mbara!” – ishte mesazhi i përbashkët i kësaj dite të rëndësishme, e cila shënon fillimin e një rrugëtimi të gjatë, por plot me shpresë dhe dashuri për njerëzit në nevojë.