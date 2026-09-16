Guterres: Bota nuk mund të përballojë një “garë drejt standardeve më të ulëta” për sigurinë e inteligjencës artificiale

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka deklaruar se bota “nuk mund të përballojë një garë drejt standardeve më të ulëta” për sigurinë e inteligjencës artificiale, duke bërë thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa zhvillimi i inteligjencës artificiale po ecën më shpejt sesa të kuptuarit e rreziqeve të saj, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media përpara sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Guterres tha se “teksa shqyrtojmë kërcënimet në mbarë botën, më lejoni të them edhe një fjalë të fundit për shqetësimet në rritje lidhur me avancimin e inteligjencës artificiale”.
“Inteligjenca artificiale ka potencial të jashtëzakonshëm për të përshpejtuar zhvillimin e qëndrueshëm, për të përmirësuar të nxënit, për të forcuar sistemet shëndetësore, për të rritur qëndrueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike dhe për shumë më tepër”, tha ai.
“Por një numër në rritje i atyre që po e zhvillojnë atë po japin alarmin, duke paralajmëruar se zhvillimi po ecën më shpejt sesa të kuptuarit tonë të rreziqeve”, tha Guterres.
“Jam i vetëdijshëm për ndarjet gjeopolitike dhe tundimet që ato mund të krijojnë”, tha ai, duke shtuar se “bota nuk mund të përballojë një garë drejt standardeve më të ulëta për sigurinë e inteligjencës artificiale”.
“Na duhen masa mbrojtëse për të krijuar besim dhe për ta bërë inteligjencën artificiale të sigurt, transparente dhe të përgjegjshme, me dinjitetin njerëzor në qendër”, shtoi ai.