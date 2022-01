Guterres: Mendoj se Rusia nuk do të pushtojë Ukrainën

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, lidhur me shqetësimet se Rusia do të pushtojë Ukrainën tha se “është i sigurt se kjo nuk do të ndodhë.

Guterres, pasi njoftoi përparësitë për vitin 2022 në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, mbajti një konferencë për media dhe bëri vlerësime lidhur me rendin e ditës.

Në vlerësimin e tij lidhur me tensionet në rritje mes Rusisë dhe Ukrainës, Guterres tha: “Nuk duhet të ketë ndërhyrje ushtarake, problemi duhet të zgjidhet me diplomaci. Pushtimi i një vendi nga një vend tjetër është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Në situatën aktuale shpresoj të mos ndodhë (pushtimi). Jam i sigurt se nuk do të ndodhë dhe gjithashtu shpresoj të kem të drejtë”. /atsh