Samiti i 12-të Botëror Hallall dhe Panairi Ndërkombëtar Tregtar Hallall Expo 2026 do të mbledhin në Stamboll aktorët kryesor të ekonomisë globale hallall, duke filluar nga e mërkura.
Aktiviteti do të zgjasë deri të shtunën në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit dhe organizohet nën patronazhin e Presidencës së Turqisë, në bashkëpunim me Institutin e Standardeve dhe Metrologjisë për Vendet Islamike (SMIIC).
I mbështetur nga Ministria e Tregtisë e Turqisë dhe Agjencia e Akreditimit Hallall, aktiviteti 4-ditor ka Anadolu-n si partner global të komunikimit.
Panairi do të mbledhë prodhues, eksportues, importues, distributorë, blerës nga zinxhirët e shitjes me pakicë dhe investitorë nga vende të ndryshme.
Delegacionet ndërkombëtare të blerësve, takimet biznes me biznes (B2B), forumet ekonomike ndërmjet vendeve dhe konferencat synojnë të lehtësojnë qasjen e kompanive turke në tregje të reja të eksportit dhe të nxisin investimet e ndërsjella.
Përmes takimeve të planifikuara paraprakisht dhe ndërmjetësimit të kontakteve sipas sektorëve, kompanitë pjesëmarrëse do të prezantojnë drejtpërdrejt produktet dhe shërbimet e tyre para partnerëve të mundshëm ndërkombëtarë, duke shqyrtuar gjithashtu mundësitë për marrëveshje distributive dhe bashkëpunim në zinxhirët e furnizimit.
Në kuadër të programit do të mbahen gjithashtu Forumet e Biznesit dhe Investimeve Turqi-Vietnam, Turqi-Filipine, Turqi-Jemen, Turqi-Palestinë dhe Turqi-Oman.
Këto forume, që do të mbledhin përfaqësues të sektorit publik dhe privat, do të përqendrohen në rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektorët e ushqimit, prodhimit, turizmit, shëndetësisë dhe shërbimeve.
Njëkohësisht, Samiti i 12-të Botëror Hallall do të mbledhë zyrtarë publik, akademikë, ekspertë dhe drejtues të industrisë për të vlerësuar rritjen e ekonomisë globale hallall dhe standardet ndërkombëtare.
Diskutimet në samit do të trajtojnë sistemet e certifikimit dhe akreditimit, garantimin e cilësisë së prodhimit, harmonizimin teknik dhe tregtar, si dhe reduktimin e barrierave për qasje në tregjet ndërkombëtare.
Organizatorët presin që ky aktivitet 4-ditor të forcojë pozitën e Turqisë në ekonominë globale hallall dhe të rrisë rolin e Stambollit si një qendër ndërkombëtare tregtare.