Hamasi akuzon Izraelin për “politikë urie” ndaj palestinezëve në Gaza

Lëvizja palestineze Hamasi ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi Izraelin që të zbatojë plotësisht detyrimet e marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës.
Në një deklaratë, zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem, tha se grupi “po respekton të gjitha detajet e armëpushimit, veçanërisht në fazën e parë, duke dorëzuar menjëherë të gjithë pengjet e gjalla izraelite”.
Ai shtoi se Hamas po punon për të përfunduar dorëzimin e trupave të pengjeve izraelite, por përballet me “vështirësi të mëdha për shkak të shkatërrimit të gjerë” në Gaza. “Një nga pengesat kryesore është mungesa e pajisjeve të rënda për të hequr rrënojat. Këtë e kemi bërë të qartë për ndërmjetësit,” tha Qassem.
Sipas tij, “të gjitha palët që duan qetësi në rajon duhet të ushtrojnë presion mbi pushtimin izraelit që të përmbushë angazhimet e veta”.
Ai akuzoi gjithashtu Izraelin se “nuk e ka braktisur politikën e urisë ndaj popullit tonë palestinez në Rripin e Gazës”. /mesazhi