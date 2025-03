Hamasi bën thirrje për armë kundër zhvendosjes në Gaza

Zyrtari i lartë i Hamasit u bëri thirrje mbështetësve në mbarë botën të marrin armët dhe të luftojnë kundër planeve për të zhvendosur popullsinë e Gazës.

Ideja për të detyruar palestinezët të largohen nga territori i shkatërruar drejt vendeve fqinje si Egjipti dhe Jordania u propozua fillimisht nga ish-presidenti amerikan Donald Trump dhe më pas u mbështet nga politikanë të djathtë izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, i cili të dielën premtoi ta zbatojë atë.

“Përballë këtij plani ogurzi – që kombinon masakrat me urinë – kushdo që mund të mbajë armë, kudo në botë, duhet të veprojë,” tha Sami Abu Zuhri në një deklaratë të hënën.

“Mos kurseni as një eksploziv, as një plumb, as një thikë apo një gur. Le të thyejnë të gjithë heshtjen.”