Hamasi dhe fraksione të tjera palestineze kundërshtojnë planin për forcë ndërkombëtare në Gaza

Fraksione të ndryshme palestineze, përfshirë Hamasin, i kanë bërë thirrje Algjerisë – anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së – të votojë kundër planit për vendosjen e forcave të stabilizimit në Rripin e Gazës.
Këshilli i Sigurimit pritet të votojë nesër për një projekt-rezolutë që do të lejonte dislokimin e rreth 20,000 trupave të huaja me mandat të përdorin forcë për të siguruar kufijtë e Gazës, për të trajnuar policinë palestineze dhe për të çmilitarizuar forcat policore.
Në një deklaratë të përbashkët, fraksionet e quajtën këtë nismë “një përpjekje të re për të imponuar një formë tjetër okupimi mbi tokën dhe popullin tonë, dhe për të legjitimuar kujdestarinë e huaj”.
Ato i bënë thirrje Algjerisë të mbetet besnike ndaj qëndrimeve të saj parimore në mbështetje të Palestinës dhe kundërshtimin e çdo projekti “që synon identitetin e Gazës dhe të drejtën e popullit tonë për vetëvendosje”.
Ndërkohë, Maher al-Tahir, udhëheqës i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, paralajmëroi se plani paraqet rrezik serioz, duke e kthyer Gazën në një zonë “jashtë juridiksionit palestinez”, me një fazë tranzitore “që mund të zgjasë për vite”, duke e lënë territorin nën një formë të re okupimi. /mesazhi