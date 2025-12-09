Hamasi dhe Kryqi i Kuq vazhdojnë kërkimin për trupat e pengjeve izraelite në Zaitoun të Gazës

Ekipet nga grupi palestinez Hamas dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) vazhduan kërkimin e tyre të përbashkët për trupat e robërve izraelitë nën rrënojat e lëna nga Izraeli pas më shumë se dy vitesh gjenocidi në Rripin e rrethuar të Gazës, raporton Anadolu.
Operacioni po kryhet sipas marrëveshjes së vazhdueshme të armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve midis Hamasit dhe Izraelit.
Sipas burimeve lokale, anëtarët e krahut ushtarak të grupit, Brigadat Qassam dhe zyrtarët e KNKK-së po punojnë së bashku në lagjen Zaitoun në qytetin lindor të Gazës, ku makineri të rënda nga Egjipti janë vendosur për të pastruar mbeturinat nga ndërtesat e shkatërruara në sulmet izraelite.
Përpjekja e koordinuar synon të rikuperojë mbetjet e pengjeve izraelite dhe të lehtësojë dorëzimin e tyre sipas kushteve të marrëveshjes së armëpushimit.
Një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor sipas planit 20-pikësh të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, duke ndaluar dy vjet gjenocid izraelit që ka vrarë më shumë se 70 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe kanë plagosur 171 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli e lidh fillimin e negociatave për nisjen e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit me marrjen e trupave të të gjithë robërve të tij. Gjithashtu pretendon se mbetjet e një robi izraelit janë ende në Gaza ndërsa Hamasi thotë se ka dorëzuar të 20 pengjet izraelite që ishin gjallë dhe mbetjet e të 28 të vrarëve.