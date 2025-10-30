Hamasi do të kthejë eshtrat e dy pengjeve të tjera izraelite sipas armëpushimit në Gaza

Grupi palestinez Hamas tha se do të dorëzojë eshtrat e dy pengjeve izraelite sonte në mbrëmje sipas një marrëveshjeje armëpushimi, transmeton Anadolu.
Krahu i armatosur i grupit, Brigadat Qassam, në një deklaratë në Telegram tha se trupat do të transferohen në orën 16:00 sipas orës lokale.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi më parë se po bëheshin përgatitje për të marrë dy trupat nga Hamasi në orët në vijim.
Dorëzimi i planifikuar vjen dy ditë pasi Izraeli vrau më shumë se 100 palestinezë në sulmet ajrore vdekjeprurëse në të gjithë Rripin e Gazës pavarësisht armëpushimit.
Tel Avivi pretendoi se sulmet erdhën pas një sulmi me armë që vrau një ushtar në Rafah.
Hamasi ka mohuar përfshirjen në sulm dhe ka përsëritur angazhimin e tij ndaj marrëveshjes së armëpushimit.
Hamasi deri më tani ka liruar 20 pengje izraelitë të gjallë dhe ka transferuar eshtrat e 17 nga 28 robërit, shumica prej tyre izraelitë, sipas fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit.
Megjithatë, Tel Avivi pretendoi se njëri prej trupave nuk i përkiste asnjërit prej robërve të tij.
Armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor sipas planit 20-pikësh të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68.500 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.600 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.