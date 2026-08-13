Hamasi do të marrë pjesë në zgjedhjet palestineze nën një koalicion të gjerë Hussam

Hamasi do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme palestineze nën koalicionin më të gjerë kombëtar të mundshëm, ka thënë një anëtar i byrosë politike të grupit.
Hussam Badran tha, në një intervistë për Al-Aqsa TV të mërkurën, se Hamasi dhe shumica e fraksioneve dhe blloqeve zgjedhore palestineze kundërshtojnë vendosjen e “kushteve politike ose detyrimin e pjesëmarrësve për të adoptuar një program të caktuar politik.”
Ai tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe gjyqësori palestinez po punojnë “për t’u siguruar që palestinezët të mund të zgjedhin lirshëm programin e tyre politik.”
Badran e përshkroi zgjedhjet si një “mundësi historike” për të ndryshuar peizazhin politik palestinez dhe për t’i dhënë fund “dy dekadave të vendimmarrjes së njëanshme mbi çështjet kombëtare.”
Ai tha se zgjedhjet ishin shumë kohë të vonuara dhe akuzoi udhëheqjen palestineze se ka përcaktuar në mënyrë të njëanshme kohën dhe procedurat, ndryshe nga zgjedhjet e viteve 2006 dhe 2021, të cilat, sipas tij, u zhvilluan pas një konsensusi të hollësishëm kombëtar.
Ai tha se palestinezët kanë “një të drejtë të natyrshme” për të zgjedhur udhëheqësit dhe programin e tyre politik, qoftë përmes zgjedhjeve legjislative në territoret palestineze, apo zgjedhjeve për Këshillin Kombëtar Palestinez, të cilin e përshkroi si “organin më të gjerë përfaqësues të palestinezëve.”
Ndarja politike
Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas, njoftoi para disa ditësh se zgjedhjet legjislative do të mbahen më 28 nëntor 2026, të pasuara nga mbledhja e Këshillit Kombëtar dhe zgjedhjet presidenciale në vitin 2027.
Këshilli Legjislativ Palestinez ka qenë joaktiv që nga viti 2007, pas ndarjes politike dhe marrjes së kontrollit të Gazës së rrethuar nga Hamasi. Abbas e shpërndau këshillin në vitin 2018.
Zgjedhjet e fundit legjislative palestineze u mbajtën në vitin 2006.
Sistemi politik palestinez ka mbetur i ndarë që nga viti 2007, me Hamasin që administron Gazën, ku Izraeli ka zhvilluar një luftë gjenocidale që nga tetori i vitit 2023, ndërsa një qeveri e formuar nga lëvizja Fatah administron Bregun Perëndimor të pushtuar.