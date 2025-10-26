Hamasi: Kërkimet për trupat e pengjeve izraelite do të fillojnë të dielën në një zonë të re

Khalil al-Hayya, udhëheqës i Hamasit në Rripin e Gazës, ka folur për Al Jazeera Arabic, duke dhënë disa detaje mbi zhvillimet e fundit në rajon.
Ai tha se të dielën do të fillojnë kërkimet në zona të reja për trupat e disa pengjeve izraelite. Al-Hayya theksoi se të gjitha fraksionet palestineze janë dakorduar që misioni i Kombeve të Bashkuara të fokusohet në rindërtimin e Gazës.
Sipas tij, Hamasi dëshiron të shkojë drejt zgjedhjeve si hap për bashkimin kombëtar. Ai shtoi se armët e rezistencës janë të lidhura me ekzistencën e pushtimit izraelit dhe agresionit, dhe se do t’i kalohen shtetit nëse pushtimi përfundon.
Al-Hayya po ashtu deklaroi se Hamasi pranon praninë e forcave të OKB-së si trupa ndarëse dhe monitoruese të armëpushimit në Gaza.
Duke folur për situatën humanitare, ai shprehu pakënaqësi për sasinë e ndihmave që po hyjnë në territor, duke theksuar se Gaza ka nevojë për 6,000 kamionë ndihmash në ditë, jo vetëm 600, dhe akuzoi Izraelin për vonesa të qëllimshme në futjen e ndihmave. /mesazhi