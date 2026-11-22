Hamasi ka kërkuar një takim urgjent me ndërmjetësuesit dhe garantuesit e armëpushimit në Gaza, pas një sulmi izraelit që vrau tre punonjës të një kuzhine humanitare që po shpërndanin ushqime për palestinezët e zhvendosur.
Grupi u bëri thirrje ndërmjetësuesve që t’i bëjnë presion Izraelit për të respektuar marrëveshjen e armëpushimit dhe për të mbrojtur civilët dhe punonjësit humanitarë.
Hamasi kërkoi gjithashtu që ushqimet dhe ndihmat humanitare të lejohen të hyjnë në Gaza pa pengesa.
Sulmi goditi rreth mesditës një automjet që transportonte ushqime në zonën Tel al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës. Sipas agjencisë zyrtare palestineze Wafa, nga sulmi u plagosën edhe persona të tjerë.
Hamasi e akuzoi Izraelin për shënjestrimin e operacioneve të ndihmës dhe për përdorimin e urisë dhe ndihmave humanitare si mjet presioni ndaj palestinezëve, duke kërkuar veprime konkrete nga ndërmjetësuesit dhe jo vetëm dënime me deklarata.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të armëpushimit kanë vrarë 1,662 palestinezë dhe kanë plagosur 6,007 të tjerë që nga nënshkrimi i marrëveshjes në tetor 2025.
Që nga tetori 2023, lufta izraelite në Gaza ka vrarë më shumë se 74,000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 176,000 të tjerë, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. /mesazhi