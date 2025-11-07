Hamasi kthen eshtrat e një pengu tjetër izraelit sipas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

Grupi palestinez Hamas ia dorëzoi të premten mbrëma trupin e një pengu tjetër izraelit Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës, njoftoi ushtria izraelite, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ushtrisë thuhet se një arkivol me trupin e pengut të ndjerë iu dorëzua ICRC-së dhe është në rrugë për te trupat izraelite brenda Gazës.
Më herët, Hamasi kishte njoftuar se trupi do të kthehej në orën 21:00 me kohën lokale, pasi ishte gjetur nën rrënoja në qytetin jugor të Gazës, Khan Younis.