Hamasi merr listën e rreth 1,500 të burgosurve të Gazës të mbajtur nga Izraeli

Grupi palestinez Hamas ka bërë të ditur se ka marrë nga Izraeli një listë që përmban emrat e 1.468 të burgosurve palestinezë të arrestuar nga Rripi i Gazës gjatë luftës dyvjeçare të Tel Avivit në enklavë, transmeton Anadolu.
“Lista u shqyrtua dhe u verifikua me organet përkatëse dhe statusi i të gjithë emrave u verifikua përveç 11 rasteve që janë ende duke u shqyrtuar”, tha Hamasi.
Grupi e mbajti Izraelin “plotësisht përgjegjës për jetën e të gjithë të burgosurve të mbajtur në paraburgim dhe për çdo manipulim ose mospërputhje në listën e dorëzuar”.
Kjo shënon herën e parë që Hamasi njofton marrjen e një liste zyrtare të të burgosurve të Gazës të mbajtur nga Izraeli. Sipas grupit palestinez, vonesa erdhi si pasojë e “zvarritjes dhe manipulimit të disa emrave nga Izraeli”.
“Izraeli vazhdon të fshehë me forcë të burgosur të tjerë në burgjet dhe qendrat e tij të paraburgimit dhe refuzon të zbulojë emrat ose numrat e tyre deri në këtë moment”, tha Hamasi, duke shtuar se përpjekjet e tij “janë ende në vazhdim për të zbuluar fatin e tyre”.
Që kur një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor. Hamasi ka liruar 20 pengje të gjalla izraelite dhe ka dorëzuar mbetjet e 27 nga 28 prej tyre, shumica prej të cilëve izraelitë.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet në Gaza ka vrarë të paktën 69 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.