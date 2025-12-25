Hamasi mohon përgjegjësinë për shpërthimin në Rafah, bën thirrje që Izraeli të respektojë armëpushimin

Hamasi ka mohuar çdo përgjegjësi për shpërthimin që goditi një automjet të blinduar izraelit në Rafah, në jug të Gazës, duke deklaruar se incidenti ndodhi në një zonë nën kontroll të plotë të ushtrisë izraelite.
Në një deklaratë, lëvizja palestineze tha se shpërthimi ka ndodhur në një zonë “ku nuk ka prani apo aktivitet palestinez”, duke theksuar se ka paralajmëruar më herët për mbetjet e luftës në atë zonë dhe në zona të tjera.
Ushtria izraelite njoftoi se një oficer u plagos nga shpërthimi, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu fajësoi Hamasin për incidentin. Hamasi, nga ana tjetër, tha se nuk mban përgjegjësi për zonën që prej zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit, duke shtuar se mbetjet shpërthyese janë vendosur nga vetë pushtimi.
Lëvizja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi Izraelin që të zbatojë marrëveshjen e armëpushimit dhe të shmangë, siç u shpreh, “justifikimet për vazhdimin e përshkallëzimit dhe sabotimin e marrëveshjes”, duke riafirmuar përkushtimin e saj ndaj armëpushimit.
Anëtari i lartë i Hamasit, Mahmoud Mardawi, deklaroi gjithashtu se beson se shpërthimi në Rafah është shkaktuar nga mbetje të luftës në një zonë të kontrolluar nga Izraeli.
Palestinezët kanë akuzuar vazhdimisht Izraelin për shkelje të armëpushimit, i cili i dha fund një lufte dyvjeçare që, sipas autoriteteve palestineze, ka shkaktuar më shumë se 71 mijë të vrarë dhe mbi 171 mijë të plagosur që nga tetori 2023. Sipas Zyrës Mediatike të Qeverisë në Gaza, që prej armëpushimit janë vrarë të paktën 411 palestinezë dhe janë plagosur mbi 1,100 të tjerë në sulme izraelite. /mesazhi